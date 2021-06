Salernitana, su 696 TV torna Granatissimi: ospiti Gondo, Pisano e Santoro Appuntamento a partire dalle 21 sul canale 696 del digitale terrestre

Ultima puntata della stagione di Granatissimi, il programma di 696 TV dedicato alla Salernitana. In primo piano il futuro della formazione granata dopo la promozione in A, il nodo multiproprietà ancora da sciogliere e la questione relativa ai lavori di adeguamento che dovranno essere effettuati allo stadio Arechi.

In studio, con Carmine Quaglia, i nostri opinionisti Tommaso D’Angelo e Peppe Iannicelli. In collegamento Skype: l'attaccante della Salernitana, Cedric Gondo, l'ex bomber granata degli anni Novanta, Giovanni Pisano e il presidente del Centro di Coordinamento Salernitana Clubs, Riccardo Santoro.

Come sempre ampio spazio all'interazione da casa. Per intervenire in diretta, basta chiamare il numero verde gratuito 800919002 o inviare un messaggio sms o whatsapp al 3428725223.

