Salernitana, Gondo a 696 TV: «Sarebbe bellissimo restare a Salerno» L'attaccante: «I tifosi ci sono sempre stati vicini, Salerno merita di stare in serie A»

Dopo aver conquistato la promozione in serie A con la Salernitana, adesso per Cedric Gondo inizierà subito una nuova sfida: conquistare la riconferma all’ombra dell’Arechi. Un desiderio che l’attaccante ha manifestato apertamente, intervenendo nel corso di Granatissimi, la trasmissione di 696 Tv dedicata alla Salernitana. «Dopo aver centrato la serie A, sarebbe bellissimo continuare questo sogno con la Salernitana», ha detto l’attaccante del cavalluccio marino, autore di gol pesanti nel finale di stagione. «Il più bello? Quelli con il Venezia sicuramente i più emozionanti perché per come si era messa la partita non ce l’aspettavamo. Quello, probabilmente, è stato il momento di svolta del campionato. La rete al Pordenone? Sono stato fortunato, il portiere è uscito ed io l’ho colto di sorpresa». Con umiltà e determinazione, il 24enne ha saputo aspettare il suo momento, allenandosi al massimo per farsi trovare pronto. «La nostra forza è stata essere squadra. Chi giocava di meno ed entrava a partita in corso faceva la differenza. Questo ci ha portato a conquistare la serie A».

Un sogno che Gondo spera di continuare a vivere all’ombra dell’Arechi: «Salerno è stato un trampolino per me. La società ha avuto fiducia in me. Fabiani, Ventura prima e Castori poi, ci hanno creduto. Loro mi hanno detto ‘tu stai qui e qui sarà il tuo percorso di crescita’. Ed io sarò sempre riconoscente di questo. Salerno è una grande piazza. I tifosi - ha concluso Gondo – ci sono sempre stati vicini, sono stato felice di vederli gioire per un traguardo che aspettavano da tanto. Anche se non erano sugli spalti ci sono stati sempre vicini. Salerno merita di stare in serie A e di essere felice».