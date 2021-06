Caramanno: "Lo stadio Arechi sarà pronto per il via della Serie A" L'assessore allo Sport: "Siamo al lavoro. L'obiettivo è togliere la rete tra gli spalti e il campo"

"Ho letto una serie di polemiche con un Comune ritenuto impreparato, ma di cosa parliamo? Siamo andati in Serie A e le norme che riguardano la Serie A non sono le stesse della Serie B". Così l'assessore allo sport del Comune di Salerno, Angelo Caramanno, si è espresso sul restyling che subirà lo stadio Arechi per raggiungere i parametri richiesti dalla massima serie. L'amministrazione comunale è al lavoro per un nuovo impianto di illuminazione: "Tanti non hanno neanche dove andare a giocare, noi abbiamo un campo importante sul quale va potenziato l'impianto di illuminazione. Ovviamente, noi lo rifaremo. Andiamo in Serie A e abbiamo l'intenzione di restarci. - ha affermato Caramanno al canale 696 TV Ottochannel e ottopagine.it - Non ci interessano soluzioni di corta gittata e stiamo facendo l'impossibile per fare quanto più velocemente possibili tutte le procedure. Bisogna anche stare attenti a fare una serie di valutazioni sbagliate. Siamo andati in Serie A, abbiamo cominciato a capire cosa fosse necessario per rimanere in Serie A dal punto di vista della normativa e faremo tutto quello che bisogna fare, utilizzando anche il decreto semplificazioni: procedure più veloci, tutto più abbreviato, per far sì che il 22 agosto la Salernitana possa serenamente cominciare il suo campionato".

Altri lavori: "È evidente che faremo una serie di interventi successivi e significativi per far sì che questo stadio sia utile non solo per fare la Serie A, ma anche per ospitare la Nazionale, per rispondere ai criteri UEFA. Non si ragiona solo sull'impianto di illuminazione, ma si ragiona su altre cose importanti, come l'eliminazione delle reti alle spalle delle porte. Siamo in Europa e dobbiamo abituarci a non vedere più questa rete che separa il pubblico dal campo. Avremo gli steward che controllano qualche "testa calda", ma Salerno non ne avrà perché sapremo dare una grande risposta anche sotto questo punto di vista. Dovremo vedere con la Questura di trovare la soluzione. Tra l'altro ci sono protocolli di livello nazionale, firmati anche dal ministero dell'Interno, che vanno in una direzione opposta a quella che offre attualmente lo stadio di Salerno. Dovremo emanciparci anche su questi aspetti: eliminare quella rete, orribile, la Curva Nord. Dobbiamo fare un salto di qualità. La convenzione? Entro il 30 giugno si arriverà alla firma. O ci si arriva o diversamente ci si arriva, salvo clamorose sorprese".