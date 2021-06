Caso multiproprietà, Salernitana esclusa dall'assemblea di Lega A Claudio Lotito ci sarà come rappresentante della Lazio. Ma è scontro

La Salernitana non ha ricevuto alcuna convocazione per l'assemblea di Lega A in programma lunedì mattina a Milano. L'esclusione è legata al nodo multiproprietà: per la Lega A non vi sono le condizioni per consentire alla società granata di partecipare alla riunione in quanto non è stata ancora risolta l'incompatibilità contestata lo scorso 17 maggio dal Consiglio Federale. In quella sede il presidente Gabriele Gravina aveva indicato il 25 giugno come termine ultimo per risolvere il nodo multiproprietà. Nonostante il termine ultimo non sia ancora scaduto, però, la Lega A ritiene che non vi siano le condizioni per la partecipazione di un rappresentante del cavalluccio marino. Un atto esclusivamente formale, visto che Claudio Lotito potrà sedere regolarmente in assemblea come rappresentante della Lazio. La Salernitana, però, nelle prossime ore potrebbe chiedere ufficialmente di partecipare, magari indicando un rappresentante diverso. Lo scontro, in ogni caso, appare evidente e testimonia la posizione irremovibile da parte della Figc sul tema multiproprietà.