Lega A, scontro in assemblea sul "caso Salernitana": Lotito promette battaglia La cessione della società resta ancora irrisolta: la famiglia Angelucci si defila

L'assemblea di Lega A in programma questa mattina a Milano si è aperta con il “caso Salernitana”. Il presidente Paolo Dal Pino, in avvio di riunione, ha spiegato i motivi che non consentivano la partecipazione del club granata. Per la Lega A, infatti, la posizione della Salernitana resterà in sospeso fino a quando non verrà risolto il nodo della multiproprietà. Un tema che sta alimentando polemiche e veleni anche tra le società di massima serie. Per il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini è «inaccettabile» che un poprietario possa avere due club nella stessa categoria. Pensiero più o meno simile ha espresso Enrico Preziosi, numero uno del Genoa.

Oltre che con la posizione irremovibile della Federazione, dunque, si dovrà fare i conti anche con la contrarierà di alcuni club di serie A. Claudio Lotito, che ha partecipato all'assemblea come rappresentante della Lazio, ha comunque ribadito i suoi dubbi sulla mancata partecipazione della Salernitana, evidenziando la possibilità d'impugnare gli atti dell'assemblea da parte del cavalluccio marino.

Un clima che si è mantenuto caldo durante tutta l'assemblea. All'ordine del giorno, infatti, vi era anche l'argomento legato agli orari-spezzatino per la serie A: i club avevano dato il via libera (13 voti favorevoli) a spalmare 10 gare in altrettanti orari diversi ma poi la decisione è stata revocata e le società si riaggiorneranno la prossima settimana.

La Salernitana per quella data spera di aver risolto il nodo societario e di poter partecipare. Al momento la questione continua ad essere intricata: nelle ultime ore era circolata l'ipotesi di una cessione alla famiglia Angelucci, dinasty romana operante soprattutto nel settore della sanità. Ipotesi smentita dalla Finanziaria Tosinvest che in una stringata nota ha definito “destituita di ogni fondamento” la notizia circa l'interesse a rilevare quote azionarie della Salernitana da parte della famiglia Angelucci.