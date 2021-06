Salernitana, a Roma va in scena il summit per il futuro Appuntamento a Villa San Sebastiano con proprietà, legali e dirigenza

Claudio Lotito e Marco Mezzaroma hanno fissato un nuovo appuntamento a Roma per provare a definire il futuro della Salernitana. A Villa San Sebastiano, quartiere generale del presidente della Lazio, i due co-patron incontreranno i legali che stanno seguendo la questione societaria. All'incontro dovrebbe partecipare anche il ds Angelo Fabiani che in questa fase sta facendo da reggente in città. La strada principale tracciata in queste settimane è quella del trust: la Salernitana vorrebbe far confluire le quote societarie in un trust che verrebbe gestito da un trustee, un soggetto terzo che in pratica amministrerebbe la società fino alla cessione che avverrebbe nei prossimi mesi. La proprietà granata potrebbe addirittura chiedere alla Federazione di nominare il gestore, proprio per dimostrare la fuoriuscita dell'attuale proprietà. Ma la Figc, per il momento, non si è ancora espressa sulla faccenda ed ha ribadito in più di una circostanza che la scadenza del 25 giugno sarà perentoria. In città, intanto, la tifoseria sta vivendo con il fiato sospeso questi giorni e spera che la situazione possa sbloccarsi quanto prima.