L'Arechi sarà pronto per la serie A, domani la presentazione dei lavori Il Comune ha fissato una conferenza stampa

Nel corso di una conferenza stampa convocata per domani, lunedì 14 giugno alle 10.30 presso il Comune di Salerno, l'Amministrazione illustrerà il programma di lavori, finanziati dalla Regione Campania, di adeguamento per la serie A ed i match internazionali dello stadio comunale Arechi.

Alla conferenza stampa prenderanno parte il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il vice sindaco ed assessore all'Urbanistica e Mobilità Domenico De Maio, l'assessore allo Sport ed Ambiente Angelo Caramanno.

«In totale osservanza e sincronia con le esigenze logistiche e le prescrizioni strutturali fissate dalle autorità sportive - si legge in una nota diffusa da Palazzo di Città -, il Comune di Salerno garantirà la tempestiva e perfetta esecuzione dei lavori necessari e di ogni adempimento di propria competenza in tempo utile per l'avvio della prossima stagione sportiva».