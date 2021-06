Salernitana, prove di normalità: s'inizia a programmare il futuro tecnico Il trust sembra la soluzione più agevole. Nuovi contatti Lotito-Radrizzani ma l'affare è in salita

Sono ore decisive per il futuro societario della Salernitana. La Figc ha dato il via libera al trust ma la società granata, per evitare imprevisti, dovrà rispettare alla lettera i paletti indicati dalla Federazione. I documenti sono pronti ma prima di depositarli Claudio Lotito sta valutando con grande attenzione le ultime trattative. Con il trust, infatti, la valutazione della società sarebbe affidata ad una società esterna ed il rischio è che la cessione possa avvenire anche a una cifra più bassa rispetto alle richieste della proprietà.

In mattinata il patron di Lazio e Salernitana ha avuto nuovi contatti con gli intermediari di Andrea Radrizzani: l'offerta del proprietario del Leeds United è di poco inferiore ai 60 milioni, la richiesta supera i 70 milioni di euro. Difficile colmare il gap in così poco tempo e con la soluzione del trust già avviata e avallata dalla Figc.

Nel frattempo la Salernitana sta iniziando a lavorare anche per delineare il futuro tecnico: in caso di trust verrebbero riconfermati in blocco dirigenti e staff tecnico che hanno conquistato la promozione in serie A. Non a caso i collaboratori di Fabrizio Castori nei giorni scorsi hanno fatto tappa a Cascia, location che ospiterà il ritiro pre-campionato dal 15 al 31 luglio. Qualche giorno prima, intorno all'8, la Salernitana si radunerà a Salerno per l'inizio delle visite mediche e dei test atletici. Non appena ci sarà il via libera sul fronte societario, enteranno nel vivo anche le operazioni di mercato a cui il ds Fabiani, d'intesa con Castori, ha iniziato a lavorare in questi giorni.