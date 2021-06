Salernitana, Gentile tranquillizza: «La soluzione entro il 25 giugno» Per il trust ci sono da limare alcuni paletti. Intanto la tifoseria prepara la festa dei 102 anni

«Stiamo lavorando, preferiamo mantenere la massima riservatezza. Il termine del 25 giugno sarà rispettato, i tifosi possono stare tranquilli». Gian Michele Gentile, avvocato di Lazio e Salernitana, liquida telegraficamente la questione multiproprietà. Da tempo la società granata ha scelto la strada del silenzio e l'impressione è che si andrà avanti su questa strada. Ad otto giorni dal gong la strada più sicura porta al trust: la Salernitana ha consegnato una bozza alla Federazione ma bisognerà vedere se la soluzione predisposta dal club contenga tutti i paletti imposti dalla Figc. Soltanto dopo aver raggiunto l'intesa la proprietà potrà ratificare il tutto dinanzi ad un notaio. In queste ore si lavora anche all'individuazione del trustee, il gestore che dovrà amministrare la società fino alla cessione.

In città, intanto, con l'avvicinarsi della scadenza indicata dalla Figc, cresce l'attesa per conoscere il futuro societario del cavalluccio marino. I tifosi sono in fibrillazione ma, nonostante tutto, sono pronti per celebare il 102esimo compleanno della Salernitana, in programma sabato 19 giugno. Sia allo stadio Arechi che al vecchio Vestuti, così come nei comuni della provincia, sono in programma dei momenti di festa per celebrare l'anniversario della fondazione della Salernitana che, quest'anno, coinciderà con il ritorno in serie A del cavalluccio marino.