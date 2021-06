Salernitana, "di padre in figlio": al Vestuti la festa per le nuove generazioni Il Club Mai Sola "colora" Fratte di granata: presenti Avallone, Dibrogni e Ianuale

«Ogni 19 giugno ti giuriamo il nostro amor». Proprio come cantano gli ultras in un coro della Curva Sud, i tifosi della Salernitana oggi hanno festeggiato il compleanno della società granata. Nata nel 1919, la società del cavalluccio marino ha tagliato il traguardo dei 102 anni di vita. Dopo lo spettacolo luminoso realizzato venerdì sera dinanzi allo stadio Arechi dal Direttivo Salerno, nel pomeriggio il Direttivo Ultras ha organizzato una festa dedicata ai bambini dinanzi al vecchio stadio Vestuti. «È un momento per tramandare la nostra passione alle future generazioni», ha urlato il lanciacori dopo aver imbracciato il megafono, non prima d’aver chiesto un minuto di raccoglimento «per i fratelli granata che ci guardano dal cielo». A colorare piazza Casalbore, oltre alle bandiere dei rispettivi gruppi, anche “pezze” storiche distese con orgoglio da vecchi ultras (Toi Fipao, East Side, Panthers) che hanno idealmente passato il testimone del tifo alle nuove leve.

Alle 20.30, poi, è toccato al quartiere Fratte colorarsi di granata. Un momento organizzato dal club Mai Sola, presieduto da Antonio Carmando, che tra musica, bandiere e tanto entusiasmo hanno celebrato il compleanno della Salernitana. Ai festeggiamenti ha partecipato anche una delegazione della Salernitana, rappresentata dal team manager Sasà Avallone, dal segretario Massimiliano Di Brogni e dal fotografo Nicola Ianuale.