Salerno, 102 anni: l'attesa delle novità societarie in città Non è esclusa la pista cessione dopo i giorni di lavoro sul trust e di contatti con la FIGC

La città festeggia i 102 anni della Salernitana. Ricerca del punto d'incontro tra il club granata e la Federcalcio per la soluzione migliore, ma anche la pista che porta alla cessione totale del club sembra tornare calda. Salerno ha celebrato un momento storico: il compleanno del sodalizio che si lega al traguardo della massima serie conquistato dalla squadra allenata da Fabrizio Castori. "Abbiamo celebrato due eventi. Abbiamo coinvolto tutto il quartiere. - ha spiegato il presidente del Club "Mai Sola", Antonio Carmando - Fratte è un feudo granata. Ci hanno dato una grossa mano nella realizzazione della festa. L'abbiamo gratificati con una bella serata". Grande festa a Fratte con le celebrazioni del 19 giugno, firmate in ogni dove, dalla città alla provincia. Il tifo conferma la fiducia alla dirigenza nell'attesa di ufficialità per la formula da definire in chiave societaria: "Ho molta serenità. - ha aggiunto Carmando - Sicuramente la dirigenza ci farà disputare il prossimo campionato di Serie A".