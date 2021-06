Salernitana: si lavora all'Arechi, ma è ancora rebus societario Appello da parte dei tifosi nell'attesa di novità per il club granata

Primo intervento allo stadio Arechi per l'impianto di illuminazione con i fari mobili, d'obbligo per rientrare nei parametri della massima serie, ma a Salerno è grande attesa per la definizione societaria. La città vive ore importanti: il 25 giugno, scadenza per la multiproprietà, è sempre più vicino ed ecco anche l'appello del Salerno Club 2010: "Preso atto della delicatezza e della anomalia della situazione, mai verificatasi nel massimo campionato di calcio italiano, solo ed esclusivamente al fine rassicurare i tifosi, e per sgombrare il campo da equivoci e mistificazioni, il Salerno Club 2010 chiede alla proprietà uscente di fare chiarezza sullo stato dell’arte a 4 giorni dalla deadline imposta dalla FIGC. - si legge nella nota diffusa dal club dei tifosi granata - Lo merita la città di Salerno, pervasa in queste ore da un forte senso di ansia e di preoccupazione per il futuro della propria squadra del cuore". Ecco la riprova della ricerca di certezze da parte della tifoseria verso la scadenza del 25 luglio, posta dalla Federcalcio in consiglio federale subito dopo la promozione in A conquistata dalla squadra allenata da Fabrizio Castori.