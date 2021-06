Cessione Salernitana: «Lavoriamo per risolvere il problema multiproprietà» Nota della società in merito: «Risolveremo con trasparenza e nel rispetto della legge»

«L'U.S. Salernitana 1919 disconosce e rileva l'infondatezza di alcuni articoli di cronaca pubblicati sia a mezzo stampa sia attraverso social network relativi a presunte trattative, talvolta irricevibili, inerenti la cessione della Società stessa: tali notizie vengono pubblicate al solo fine di destabilizzare la Società e l'ambiente per fini secondari e promo-pubblicitari». È quanto si legge in una nota diffusa in serata dalla Salernitana. «Si diffida, pertanto, tali testate giornalistiche dal diffondere informazioni infondate e non veritiere, ribadendo che l'U.S. Salernitana 1919 si sta adoperando al fine di risolvere la problematica della multiproprietà con trasparenza e nel rispetto della legge», conclude il club granata.