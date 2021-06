Salernitana, il legale di Radrizzani: «Stiamo continuando a lavorare» La trattativa non è ancora chiusa

«Stiamo continuando a lavorare. Meglio non dire nulla, aspettiamo domani». È quanto affermato dal legale cilentano che sta seguendo Andrea Radrizzani nella trattativa per provare a rilevare le quote della Salernitana. Già proprietario del Leeds United, da giorni il 47enne è a Roma per provare a chiudere l’operazione con Claudio Lotito e Marco Mezzaroma. L’incontro di mercoledì si è protratto fino a notte inoltrata ma non è bastato per giungere alla fumata bianca. La trattativa, però, nonostante la distanza tra domanda ed offerta non si è arenata, come confermato dallo stesso legale. E non è da escludere che possa proseguire anche in caso di trust: l'imprenditore milanese avrebbe preferito chiudere il tutto prima ma, se la proposta presentata alla Figc dalla Salernitana dovesse essere accolta, potrebbe anche pensare di proseguire la trattativa nelle prossime settimane. Il tira e molla delle scorse ore ha lasciato qualche strascico nel rapporto tra Lotito e Radrizzani che tuttavia non ha ancora perso la speranza di poter chiudere l'operazione. Ancora poche ore d'attesa e Salerno conoscerà quale sarà il suo futuro.