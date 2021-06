Salernitana, è il giorno della verità: Salerno attende di conoscere il futuro Lotito e Mezzaroma hanno scelto la soluzione del trust. Radrizzani resta vigile e attende sviluppi

È il giorno della verità. E Salerno lo vivrà con il fiato sospeso: entro le 23.59 di questa sera (venerdì 25 giugno) Claudio Lotito e Marco Mezzaroma dovranno lasciare la Salernitana. Una telenovela partita a metà maggio, dopo la promozione in serie A, e che la proprietà ha deciso di risolvere a poche ore dal gong. La soluzione dovrebbe - condizionale dì'obbligo - essere rappresentata dal trust, lo strumento giuridico che permetterà di separare il bene dalla proprietà della Salernitana. Inizialmente la società granata si era affidata all'avvocato salernitano Salvatore Sica che, oltre a stilare un parere “pro veritate” sulla compatibilità del trust con le norme federali, aveva stilato anche una bozza, in linea con i paletti imposti dalla Federazione. Le parti, però, hanno interrotto i contatti da una decina di giorni: nel frattempo, infatti, la Salernitana ha chiesto una consulenza anche a Gianluca Vidal, commercialista veneto che ha curato il trust della Sampdoria e di cui è anche membro del Cda. La documentazione è pronta e, una volta consegnata, dovrà essere valutata (non prima di lunedì) dalla Figc. In caso di fumata bianca, la Salernitana sarà guidata ad un trustee che dovrà curarne la cessione nei prossimi sei mesi.

Nel frattempo, come confermato anche dal suo legale, Andrea Radrizzani non ha accantonato del tutto l'idea di rilevare la società granata. L'imprenditore milanese attende di conoscere quali saranno le mosse di Lotito e Mezzaroma per capire se vi sia ancora margine per inserirsi nell'operazione. L'offerta presentata nella giornata di mercoledì (45 milioni di euro + eventuali “earn out” - bonus – da riconoscere alla vecchia proprietà al raggiungimento di un determinato risultato) è valida per dieci giorni. In giornata ci saranno nuovi contatti per provare a capire se vi sia margine per chiudere subito dopo la concessione del trust. Viceversa la pista tramonterà in maniera definitiva. Ancora poche ore e il futuro sarà scritto.