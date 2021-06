Salernitana: trust trasmesso alle 22.35 in Figc, poi subito la cessione Si attende il comunicato stampa della società. Radrizzani resta in pole per l'acquisto del club

AGGIORNAMENTO. Arriva la conferma dalla Figc: la pec della Salernitana è arrivata in Figc alle 22.35. Si attende la comunicazione ufficiale da parte del club granata. «La analizzeremo a partire da domani», fanno sapere da via Allegri.

I documenti per il trust sono pronti ma, stando a quanto riferiscono da via Allegri, al momento non sono ancora stati inviati in Figc. La Salernitana lo farà intorno alle 23.30, con una mezz’ora di anticipo rispetto al termine ultimo fissato dalla Federazione. Claudio Lotito e Marco Mezzaroma sono a Roma in compagnia dei propri consulenti e dell’avvocato Gian Michele Gentile. Probabile che si stiano curando gli ultimi dettagli prima di trasmettere telematicamente gli atti alla Figc. Successivamente la Salernitana dovrebbe diramare un comunicato stampa per ufficializzare la soluzione messa in campo per risolvere il nodo multiproprietà. Va detto che la risposta della Federazione non sarà immediata e dovrebbe arrivare nella giornata di lunedì quando scadranno anche i termini per presentare la domanda d’iscrizione al campionato di serie A.

Intanto in queste ore emergono nuovi elementi su quello che potrebbe essere il futuro societario della Salernitana. Dall’entourage di Andrea Radrizzani filtra che la trattativa è ancora nel vivo e che, in caso di via libera al trust da parte della Figc, l’imprenditore lombardo potrebbe presentare la sua offerta al trustee che, salvo colpi di scena, dovrebbe essere un istituto di credito. Il 47enne, già proprietario del Leeds United, è intenzionato a chiudere l’operazione nel minor tempo possibile (anche una decina di giorni), in modo da poter gestire dall’inizio il progetto che, con ogni probabilità, verrebbe affidato a Sandro Mencucci, ex dirigente della Fiorentina e braccio destro di Radrizzani in Inghilterra. Prima, però, Salerno e la Salernitana attendono l'ufficialità sull'invio della documentazione in Figc. Poi da domani s'inizierà a programmare il futuro.