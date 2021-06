Salernitana, il generale Ugo Marchetti nuovo amministratore unico Nota della società: «Trasferite le partecipazioni nel trust Salernitana 2021»

Dopo aver trasmesso gli atti in Figc, la Salernitana ha ufficializzato la propria posizione, rendendo noto anche il nome dell'amministratore unico che sarà il generale Ugo Marchetti. Nato a Roma il 25 gennaio 1947, Marchetti è stato vice comandante generale della Guardia di Finanza. Oltre ad aver avuto una carriera militare prestigiosa, è stato anche consigliere della Corte dei Conti. Non mancano le esperienze in politica: a maggio 2012 fu nominato vice sindaco di Palermo e assessore al Bilancio ma dopo pochi mesi rassegnò le dimissioni per la mancata condivisione di alcune scelte. Nel suo curriculum, invece, non figurano esperienze calcistiche: nel 2017 fu proposto proprio da Claudio Lotito come papabile presidente della Lega A ma le società non trovarono l'intesa sul suo nome. Adesso a lui spetterà il compito di amministrare la Salernitana, in attesa di nuovi acquirenti che potrebbero farsi avanti in questi sei mesi.

Di seguito la nota con cui la Salernitana ha ufficializzato il tutto:

«In adempimento alle prescrizioni della Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Omnia Service S.r.l. e la Morgenstern S.r.l. dichiarano di aver trasferito le loro rispettive partecipazioni pari complessivamente all’intero capitale sociale della U.S. Salernitana 1919 S.r.l. al trust Salernitana 2021 finalizzato alla vendita delle suddette partecipazioni.

È stato nominato quale nuovo Amministratore Unico della U.S. Salernitana 1919 il Generale Ugo Marchetti. Tutti gli atti sono stati trasmessi alla FIGC.

Omnia Service e Morgenstern ringraziano il dott. Luciano Corradi per il lavoro svolto e rivolgono un affettuoso saluto e un caloroso ringraziamento a tutti i tifosi della Salernitana, alla città di Salerno e alle autorità e istituzioni salernitane per questi bellissimi anni trascorsi insieme ricchi di successi, gioie e soddisfazioni».