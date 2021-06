Salernitana, Gentile: «I trustee dovranno cedere il club entro sei mesi» Il legale: «L'amministratore unico si avvarrà di tecnici». Intanto la Figc studia la documentazione

«È stata un'esperienza bella, piacevole, simpatica, interessante, impegnativa che però ha dato grandi soddisfazioni». Gian Michele Gentile, avvocato di Lazio e Salernitana, riavvolge il nastro dei ricordi e traccia un bilancio di quella che è stata la sua esperienza all'ombra dell'Arechi. Nel 2011 anche lui era a Palazzo di Città per presentare il progetto di rinascita del calcio cittadino.

Un progetto che dieci anni dopo è giunto al capolinea con la stipula del trust, strumento a cui Gentile ha lavorato in prima persona. «Il trust è diventato proprietario delle quote delle società della Salernitana. A questo punto nominerà un advisor per fare una perizia circa il valore della Salernitana, una volta ricavato il valore la metterà in vendita e la venderà a chi darà maggiori garanzie e maggiore affidabilità per l'acquisto. Tutto questo entro sei mesi».

Nell'atto notarile sono stati indicati anche i trustee che sono due società specializzate nell'amministrazione di patrimoni e legate al sistema bancario. Spetterà a loro il compito di nominare i periti che dovranno valutare la Salernitana. «I tempi? I trustee si metteranno subito a lavoro e nel giro di uno-due mesi lo faranno. Il tempo che serve per fare una due diligence e capire quanto vale una società. È un tema che riguarda i valutatori. Ma sono professionisti scelti dai trustee».

Definita anche l'organizzazione della vita sportiva del club: il generale Ugo Marchetti, nuovo amministratore unico, farà da tramite tra la società ed i trustee. «L'amministratore unico si avvarrà di tecnici, non so se rimarrà Fabiani, se ne deve prendere altri ne prenderà altri e risponderà ai trustee. I trustee diranno all'amministratore unico, come un socio dice all'amministratore cosa deve fare, così i nuovi soci diranno all'amministratore cosa deve fare. Lo faranno consultando professionisti del settore, esperti perché non è che sono in grado di gestire una squadra di calcio di serie A».

Prima, però, la Salernitana dovrà ottenere il via libera dalla Figc: da Roma fanno sapere che la valutazione è ancora in corso e che i legali sono al lavoro per verificare che il trust costituito dalla società granata rispetti alla lettera i parametri imposti dalla Federazione. Verdetto che arriverà entro il 1° luglio quando il Consiglio Federale si riunirà per pronunciarsi proprio sul caso Salernitana.