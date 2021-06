Salernitana, la Figc vuole vederci chiaro: al vaglio i documenti del trust La società fa trapelare tranquillità ed è convinta di aver rispettato i parametri

Il futuro della Salernitana avanza per step. Ma le prossime tappe saranno ancora di tipo burocratico-amministrativo. Dopo aver consegnato alle 22.35 del 25 giugno la documentazione relativa alla costituzione del trust Salernitana 2021, la società granata attende di conoscere il verdetto della Figc. Parere che, ufficialmente, arriverà il 1° luglio quando si riunirà un Consiglio Federale ad hoc ma non è da escludere che qualcosa possa trapelare già tra martedì e mercoledì. In giornata i legali hanno iniziato a studiare l’incartamento che voci provenienti dalla Capitale definiscono un po’ “cavilloso”. La Figc, dunque, vuole vederci chiaro ed analizzerà con grande attenzione il tutto. In via Allegri, tuttavia, non avrebbero preso bene la sicurezza dichiarata dal club granata e ribadiscono che l’ultimo parere spetterà alla Federazione. Il clima, dunque, continua ad essere molto caldo sull’asse Roma-Salerno.

Dal canto suo la Salernitana è convinta di aver operato nel rispetto delle regole e delle indicazioni date dalla Figc e spera di poter chiudere quanto prima la questione. Entro lunedì, intanto, la società granata dovrà consegnare la domanda d’iscrizione al campionato di serie A che potrebbe restare sub iudice fino a quando non ci sarà il parere della Federazione. Il 1° luglio, tra l’altro, è in programma anche un’importate assemblea di Lega A: fin qui la Salernitana, per via del nodo multiproprietà, non ha potuto partecipare. Adesso bisognerà capire se il club farà in tempo ad essere convocato. Già quello sarebbe un indizio importante in vista del futuro.