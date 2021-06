Salernitana, altra settimana verità: attesa per il parere della Figc sul trust Intanto Fabiani e Castori iniziano a lavorare per costruire la rosa

Sarà un'altra settimana decisiva per il futuro della Salernitana. Entro martedì la Figc dovrebbe pronunciarsi sul trust inoltrato venerdì sera per risolvere il nodo della multiproprietà. In via Allegri l'esame dell'incartamento è iniziato sabato ma la complessità della materia impone tempi più lunghi del previsto. La Federazione dovrà appurare che non vi sia alcun tipo di vincolo tra i trustee e la vecchia proprietà e che i requisiti richiesti siano stati rispettati dalla Salernitana. Non è da escludere nemmeno che la Figc possa chiedere al club granata di limare qualche aspetto per rendere il trust più lineare e semplice. In ogni caso di attende il verdetto finale che potrebbe consentire al cavalluccio marino d'iniziare a programmare la nuova stagione.

La Salernitana, tra l'altro, ha fatto sapere di aver già inoltrato in Lega tutti i documenti per l'iscrizione al campionato di serie A i cui termini scadranno nella giornata di lunedì. In attesa del via libera definitivo, la società sta iniziando a lavorare anche al calciomercato: il ds Fabiani è in costante contatto con Castori per individuare le pedine che dovranno far parte della Salernitana del futuro.