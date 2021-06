Salernitana, per ora niente invito all'assemblea di Lega A Si attende la pronuncia della Figc sul trust

I legali della Figc sono al lavoro per esaminare i documenti del trust presentati venerdì sera dalla Salernitana. Al momento da via Allegri non trapela alcuna indicazione ed è probabile che per il verdetto bisognerà attendere ancora qualche giorno. La Figc considera cavilloso l'incartamento e quindi si prenderà tutto il tempo necessario. Tra le ipotesi vi è anche quella che la Federazione possa segnalare alcune modifiche o integrazioni da effettuare per rendere più snello lo strumento giuridico.

Oggi, intanto, scadeva il termine per l'iscrizione al campionato di serie A. La Salernitana aveva inviato la domanda già nelle scorse ore. L'iscrizione, tuttavia, dovrebbe essere accettata con riserva, in attesa che la Figc si pronunci sul trust.

Per il momento, infatti, la Salernitana non è stata nemmeno invitata all'assemblea di Lega A in programma il prossimo 1° luglio e che avrà all'ordine del giorno temi importanti quali l'ipotesi del calcio spezzatino e i diritti tv della Coppa Italia. L'invito partirebbe in extremis soltanto se la Figc riuscisse a sciogliere il rebus entro giovedì pomeriggio alle 16, quando è in programma la riunione in videoconferenza.