Salernitana, Codacons: «Tifosi siano coinvolti nel trust, pronta class action» La presa di posizione del vice segretario nazionale Matteo Marchetti

Dopo i tifosi e la politica, anche il Codacons ha scelto di scendere in campo per la vicenda Salernitana. Con una nota a firma del vice segretario nazionale Matteo Marchetti, l'associazione chiede il coinvolgimento della città nel trust e, in caso di esclusione, annuncia una class action contro Figc e proprietà.

«L’emozione del raggiungimento di un traguardo dopo 23 anni si sta tramutando giorno dopo giorno in grande sofferenza. L’attesa, poi la speranza, infine il rifiuto della FIGC a riconoscere la proposta di trust della Salernitana pone un interrogativo: quali sono le vere intenzioni dell’attuale presidenza?

E’ normale che la proposta di trust fosse bocciata dalla Figc? Intanto che aspettiamo, vediamo che nessuno si muove. Allora ci muoviamo noi del Codacons in difesa di tutti i tifosi della squadra della città di Salerno. «Chiediamo ufficialmente - afferma l’avvocato Matteo Marchetti, vice segretario nazionale del Codacons - che nel trust siano rappresentati i tifosi, forse più garanti dell’attuale proposta. Il Centro Coordinamento venga convocato e partecipi in presenza alle riunioni che si stanno tenendo tra Salernitana e la Figc. Nel caso, davvero speriamo poco probabile - continua Marchetti - di una esclusione della Salernitana dalla serie A, il Codacons è pronto ad una class action nazionale sia contro la Figc che contro Lotito, per danni morali e materiali».