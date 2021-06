Salernitana, legali (di nuovo) in campo per modificare il trust Bocche cucite dalla società: «Stiamo lavorando». Ma c'è tempo fino alle 20 di sabato

«Stiamo lavorando». Parola di Gian Michele Gentile, legale di Claudio Lotito, che da ieri sera ha iniziato a studiare le modifiche richieste dalla Figc per rendere il trust della Salernitana compatibile con le norme federali. Da via Allegri è stata inviata alla società granata una comunicazione di sette pagine con la quale i legali hanno contestato, punto per punto, le incongruenze riscontrate nel trust costituito dalla società granata. La Figc, tra le varie cose, ha chiesto di sapere anche se il documento inviato sia quello ufficiale o se si tratti ancora di una bozza, come indicato nell'intestazione. La Salernitana, dal canto suo, continua a far trapelare ottimismo ed è convinta che entro le 20 di sabato riuscirà ad effettuare le modifiche richieste dalla Figc.