Caso Salernitana, De Laurentiis: «Difficile da giudicare» «Nel momento in cui sto lottando per salire devo avere carte in ordine per l'eventuale cessione»

«Il silenzio stampa l'ho fatto dopo aver sentito cose inappropriate». Cosi' il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nel corso di una conferenza stampa in vista della prossima stagione. «Caso Salernitana? È difficile dare un giudizio. Io credo che ci siano delle interpretazioni sia sportive che giuridiche che non sono tutte da una parte o dall'altra. Non so in questa situazione quanto abbiamo giocato la diatriba personale, o quanto sia solo miopia istituzionale. Certo è che se io so di non poter avere una seconda squadra in A nel momento in cui sto lottando per salire devo avere carte in ordine per l'eventuale cessione. È la stessa situazione che potrebbe capitare al Bari di mio figlio. Però che tu possa tenere una quota di minoranza è da vedere se non è possibile. Finora non ci sono stati mai ricorsi. Sono quelle situazioni in cui per dare un buon esempio si dovrebbe sedere ad un tavolo per discuterne». (ITALPRESS).