Il sito della Lega A "esclude" la Salernitana dalla massima serie Società al lavoro sul trust, pronte le prime modifiche

La Salernitana è al lavoro per modificare il trust e già nelle prossime ore potrebbero esserci novità importanti. Le interlocuzioni tra la proprietà ed i legali sono continue e, da quanto trapela, sarebbe arrivato il via libera a seguire le indicazioni date dalla Figc. Il nuovo documento dovrebbe presentare novità sostanziali in merito a trustee e guardiani (saranno dispari e molto probabilmente uno solo) e sarà precisato il termine di sei mesi per la vendita. Claudio Lotito e Marco Mezzaroma, inoltre, dovranno immettere risorse per consentire al trust Salernitana 2021 di essere autonomo.

Gli atti dovranno essere inviati entro le 20 di sabato ma non è da escludere che la società granata possa muoversi con un po' di anticipo.

Nel frattempo, però, gli effetti di questa fase di stallo sono già evidenti: anche oggi la Salernitana non ha potuto partecipare all'assemblea di Lega A che, tra i vari punti all'ordine del giorno, discuterà del calcio spezzatino e dei diritti tv per la Coppa Italia. La Lega A, nel frattempo, ha scelto anche di non inserire il logo della Salernitana sul proprio sito tra le società che disputeranno il campionato di massima serie. Al momento nella barra che mostra i simboli delle varie squadre manca quello della società granata. Una scelta che, specie sui social, ha alimentato polemiche e rabbia.