Salernitana, Salvini: «So che è in serie A, spero che non venga tolta per altro» Riferimento alla vicenda della multiproprietà da parte del leader leghista

C'è stato spazio anche per un pensiero dedicato alla Salernitana durante la visita a Salerno di Matteo Salvini. Il leader della Lega, dopo aver incontrato gli amministratori locali che hanno aderito al Carroccio, ha fatto tappa a lungomare Trieste per promuovere una raccolta firme per il referendum sulla riforma della Giustizia. Durante il suo intervento, partendo dalla contestazione messa in atto da un gruppo di giovani, Salvini ha detto: «In democrazia ci sta. Accetto loro, accetto anche le mascherine dell'Inter che vedo in giro. So che a Salerno avete conquistato con le unghie e con i denti una promozione che spero che non venga tolta per altri motivi», le parole del leader leghista, accompagnate dagli applausi dei salernitani presenti.