Salernitana, Gravina: "Attendiamo risposta, convinti si troverà soluzione" Le parole del presidente della FIGC sul caso della multiproprietà

"L'iscrizione della Salernitana? Siamo in dirittura, oggi scadono le condizioni che abbiamo posto. Non si cambia una virgola da quello che abbiamo chiesto: al di la' di alcune comunicazioni su un trust che avrebbe richiesto solo qualche piccola sfumatura, io sono molto chiaro e vi dico che non e' cosi'. Il trust richiedeva una rivisitazione profonda e siamo stati rassicurati al riguardo. Ora aspettiamo con molta ansia questa risposta da parte delle due societa' proprietarie della Salernitana e siamo convinti che si arrivera' ad una soluzione che ha un passaggio obbligato: prendere per atto dovuto tutto quello che noi abbiamo indicato". Lo ha dichiarato il presidente della Figc Gabriele Gravina a margine della conferenza dell'Aia, a Roma. (ITALPRESS).