Salernitana: inoltrati i documenti del nuovo trust, la palla passa alla Figc La comunicazione del club è arrivata alle 18.47

«L’U.S. Salernitana 1919, in data odierna e nei termini stabiliti, in ottemperanza a quanto avanzato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha provveduto all’inoltro della documentazione richiesta». Alle 18.47 la Salernitana ha comunicato di aver inoltato alla Figc i documenti del nuovo trust. La Federazione aveva fissato le 20 di questa sera come termine ultimo per apportare le modifiche e rendere lo strumento compatibile con le norme federali. Adesso la palla passa nuovamente ai legali della Figc che dovranno valutare l'incartamento ed appurare che contenga tutte le modifiche richieste. La risposta non arriverà a strettissimo giro: entro il 7 luglio, però, l'analisi dei documenti dovrà necessariamente terminare in quanto è in programma il Consiglio Federale. Salerno e i salernitani, dunque, dovranno trattenere il fiato ancora per qualche giorno prima di conoscere l'ultimo verdetto da parte della Figc.