Alma Salerno, dal mercato arriva Millucci "Per me una grande sfida, sono felice di riabbracciare mister Marcello Magalhaes".

L’Alma Salerno ufficializza l’ingaggio di Vincenzo Milucci: colpo di mercato del diggì Peluso, che si è accordato con la società partenopea per acquisire le prestazioni del talentuoso laterale. L’operazione, fortemente voluta dal presidente Marco Bianchini, permette a Marcello Magalhaes di poter contare, in vista della prossima stagione, di un calcettista di sicuro affidamento ed esperienza.

Milucci, proveniente dal neopromosso Napoli, ha vestito in carriera anche le maglie di Real Rieti e Bisceglie: nel 2013, dopo le parentesi in under 21, arriva la chiamata della Nazionale maggiore, con cui disputa sette gare e due marcature complessive.

“L’Alma Salerno rappresenta per me una grande sfida” ha spiegato Millucci. Sono felice di riabbracciare mister Marcello Magalhaes ed altri atleti come Fuschino e Madonna. C’è voglia di fare bene e portare l’Alma in una dimensione consona alle ambizioni di una piazza importante. Voglio dimostrare di poter dare ancora tanto al mondo del futsal. Forza Salerno”.