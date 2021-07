Trust Salernitana, Gentile: «Risposto a tutto quello che ci era stato chiesto» Il legale: «Attendiamo di capire se quanto fatto sia soddisfacente o meno». Il 7 luglio il verdetto

«Abbiamo dato risposta a tutto quello che ci era stato chiesto. Adesso attendiamo di capire se quanto fatto sia soddisfacente o meno». Così Gian Michele Gentile, legale di Claudio Lotito, in merito al nuovo trust depositato dalla Salernitana in Figc. Da quanto si apprende sono state apportate ulteriori modifiche anche nelle ultime ore, proprio per attenersi il più possibile alle indicazioni date dalla Figc: i trustee saranno sempre due, uno dei quali avrà maggior potere decisionale in caso di divergenze; il guardiano sarà uno solo ed il trust, come confermato da Gentile, «avrà a disposizione risorse ampiamente soddisfacenti (40 milioni, nda)» per fronteggiare i prossimi sei mesi entro i quali dovrà esserci obbligatoriamente la cessione. Dopo l'ammissione, eventualmente, sarà affrontato il discorso relativo alla possibilità di effettuare operazioni di mercato con la Lazio.

I legali che hanno stilato l'incartamento assicurano di aver rispettato alla lettera le indicazioni della Figc e che il trust sia totalmente indipendente rispetto alla vecchia proprietà rappresentata da Claudio Lotito e Marco Mezzaroma.

Domani la commissione competente inizierà la valutazione delle dieci pagine inviate dalla Salernitana. Probabile che tra lunedì e martedì possa già iniziare a trapelare qualche indiscrezioni. Ma l'ultima parola spetterà al Consiglio Federale che il prossimo 7 luglio si occuperà proprio del caso Salernitana.