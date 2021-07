Salernitana, attacco di Fabiani: "Dichiarazioni di alcuni legali strampalate" Stoccata del dirigente granata in una nota ufficiale: Gentile nel mirino?

“Le dichiarazioni di alcuni legali sono state rilasciate a mero titolo personale e, talune volte, sono destituite di qualsivoglia fondamento”. A chiarirlo in una nota pubblicata sul sito ufficiale è il direttore sportivo della Salernitana, Angelo Fabiani. “La società prende le distanze da suddette dichiarazioni e ricorda che ogni eventuale comunicazione attinente l'attività del club sarà pubblicata sul sito ufficiale". L’operatore di mercato ha, inoltre, invitato “gli organi di stampa a verificare l'attendibilità di quanto riferito da persone terze che evidentemente non hanno contezza del corretto stato delle cose ma inseguono, con dichiarazioni strampalate, esclusivamente una vanagloria personale".

Nella nota non viene precisato chi sia l’autore delle dichiarazioni a cui fa riferimento la Salernitana. Di certo nelle scorse ore, tra i vari commenti sulla vicenda trust, c’era stato quello di Gianmichele Gentile, legale di fiducia di Claudio Lotito che aveva provato a rassicurare i tifosi sui documenti inviati in FIGC. Rassicurazioni che in occasione del primo invio avvenuto il 25 giugno avevano fatto storcere il naso in via Allegri. E che stavolta potrebbero aver indispettito anche la Salernitana che attende di conoscere il verdetto sul suo futuro dalla FIGC.