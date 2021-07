Salernitana, il trust all'esame della Covisoc La Figc ha chiesto un parere alla commissione di vigilanza sugli aspetti finanziari

Il trust della Salernitana dovrà superare anche l'esame della Covisoc. In giornata la commissione di vigilanza analizzerà il documento dal punto di vista finanziario per verificare se sia stato dotato dell'indipendenza economica richiesta dalla Figc. Parere che potrebbe risultare fondamentale per l'eventuale via libera: le modifiche apportate dalla società granata, infatti, dovrebbero garantire l'assenza di vincoli con la vecchia proprietà. In via Allegri, però, pretendono che il trust abbia anche una sua autonomia economica, in modo da poter fronteggiare i sei mesi che dovranno condurre alla cessione. La Covisoc, dunque, dovrà analizzare esclusivamente quest'aspetto del quale, poi, dovrà informare la Figc. Entro domani sera la decisione dovrà essere presa anche perché mercoledì pomeriggio si riunirà il Consiglio Federale che dovrà emettere il verdetto sul caso Salernitana. La città, dunque, dovrà vivere con il fiato sospeso per altre 48 ore, prima di conoscere il futuro della società granata.