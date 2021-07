Salernitana, attesa per il parere della Covisoc sull'autonomia del trust Dalla Capitale filtra cauto ottimismo ma il verdetto non arriverà prima del Consiglio Federale

La città di Salerno si appresta a vivere con il cuore in gola le ultime 24 ore che precederanno il verdetto della Figc. In via Allegri domani alle 14 si riunirà il Consiglio Federale che, tra i vari punti all'ordine del giorno, dovrà discutere del futuro del club granata. La commissione incaricata dalla Federazione sta studiando con grande attenzione il trust presentato dalla Salernitana ed entro la serata dovrà stilare la relazione da inviare al Consiglio Federale. In via Allegri non è ancora arrivato nemmeno il parere della Covisoc a cui è stato chiesto di analizzare gli aspetti economici del trust. Dalla Capitale filtra un cauto ottimismo ma la situazione potrà apparire più chiara soltanto in serata quando in via Allegri arriveranno tutti i documenti che permetteranno di avere un quadro definitivo. Le modifiche apportate al trust avrebbero permesso alla Salernitana di colmare quasi tutte le criticità evidenziate dalla Figc che, al tempo stesso, avrebbe mostrato qualche perplessità proprio sul punto relativo all'indipendenza economica. Aspetto su cui si è soffermata la Covisoc che ha studiato nel dettaglio il business plan allegato al trust dalla Salernitana. Il parere della commissione di vigilanza, dunque, seppur non vincolante risulterà decisivo per ottenere il via libera. A far pendere l'ago della bilancia dalla parte del club granata potrebbero contribuire anche le trattative intavolate in queste settimane e che in caso d'iscrizione potrebbero essere chiuse dal trustee prima dell'inizio del campionato. Ancora poche ore e Salerno conoscerà il suo destino.