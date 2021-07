Salernitana, fumata bianca: accolto il trust dalla FIGC Via libera da via Allegri

La FIGC ha accettato il trust della Salernitana. Secondo la Federazione il club granata ha rispettato le condizioni richieste. La Covisoc ha dato parere positivo rispetto al piano finanziario con una lettera, consegnata in mattinata alla FIGC e che definisce "credibile e coerente" il business plan allegato al trust dal club granata. La decisione è stata votata da tutti i componenti del Consiglio Federale fatta eccezione per il presidente della Lega B, Mauro Balata che si è astenuto. A breve parlerà il presidente federale Gabriele Gravina. In ogni caso la Salernitana ha una certezza: la serie A è salva.