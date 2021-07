Salernitana, ecco i motivi del sì al trust da parte della Figc Ora i trustee dovranno cedere la società entro il 31 dicembre

È stato un parto lungo e travagliato ma, alla fine, la Salernitana è riuscita a superare l’esame della Figc e ad ottenere il via libera al trust. La serie A, dunque, è salva ma adesso si dovrà iniziare a lavorare alla cessione per evitare di arrivare fuori tempo massimo alla (nuova) scadenza del 31 dicembre. Entro quella data la Salernitana dovrà aver già formalizzato l’atto di vendita che attesi il passaggio delle quote dal trust ad una nuova proprietà.

Requisito ritenuto indispensabile dalla Figc che ha concesso la fumata bianca soltanto dopo aver appurato la presenza di tutti i requisiti nel nuovo documento. Parametri che sono stati inseriti dalla Salernitana anche nell’atto costitutivo del trust. Il club granata, tra l’altro, ha autorizzato la Federazione ad avere accesso ai flussi informativi e a controllare i movimenti del club. Nell’atto è stato precisato anche che la Salernitana non potrà avere alcun rapporto, nemmeno di mercato, con la Lazio. In via Allegri, inoltre, ritengono che la società granata, con i documenti inviati il 25 giugno, abbia manifestato la volontà chiara della proprietà di cedere le quote. Quella successiva, dunque, è stata una fase istruttoria che è servita ad adeguare il trust alle norme federali. L’amministratore unico Ugo Marchetti ha sottoscritto una dichiarazione d’indipendenza e sarà sottoposto al controllo dei trustee e del guardiano. A rappresentare la società dal punto di visto sportivo sarà il trustee “dominante”. Chiarite anche le modalità di vendita: a fissare il valore della società granata sarà una società di revisione esterna incaricata dai trustee che, tuttavia, potrebbero accettare anche offerte prima della perizia qualora le ritenessero congrue.

Importante ma non vincolante è stata, poi, la valutazione da parte della Covisoc che in mattinata ha consegnato al Consiglio Federale una lettera nella quale definisce «credibile e coerente» la previsione finanziaria.

Da domani la Salernitana inizierà a pensare al futuro: nelle prossime ore inizieranno test atletici e visite mediche. Poi dal 15 luglio la partenza per il ritiro di Cascia.