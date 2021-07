Salernitana, i due trustee partecipano all'assemblea di Lega A Prima convocazione per i granata rappresentati da Susanna Isrgrò e Paolo Bertoli

Il via libera al trust deliberato dal Consiglio Federale ha spalancato le porte della serie A alla Salernitana. E così la società granata in serata ha potuto partecipare (in extremis) anche all’assemblea di Lega A, dalla quale era rimasta esclusa nelle precedenti riunioni per via del nodo legato multiproprietà. A rappresentare in videoconferenza il club del cavalluccio marino, come stabilito nell’atto costitutivo del trust, sono stati i trustee Susanna Isrgrò e Paolo Bertoli, rispettivamente presidenti della Melior Trust srl e della Widar Trust srl.

Tra i temi all'ordine del giorno, le società discuteranno delle misure per la sostenibilità del sistema calcio, della fatturazione dei ricavi da diritti tv, del bando per i diritti tv del campionato Primavera, dei diritti tv non esclusivi in Italia e per quelli internazionali della Coppa Italia, oltre che del tema dei tappetini virtuali.