FOTO - Salernitana, al via la stagione: prime visite mediche al Check-up Dopo il via libera della Figc, la società organizza la nuova stagione

Per la Salernitana è tempo d’iniziare a programmare il futuro. Dopo aver ottenuto il via libera dalla Figc, la società granata si è proiettata subito verso la nuova stagione. Stamattina al Check-up prime visite mediche per i tesserati granata.

Il primo turno ha riguardato il portiere Antonio Russo, i difensori Ramzi Aya e Gioacchino Galeotafiore, il centrocampista Gaetano Vitale e gli attaccanti Giuseppe Fella e Julien Kristoffersen. Con loro anche Michele Cuoco e Andrea Cioffi dello staff medico, il nutrizionista Andrea Cioffi ed il fotografo Nicola Ianuale.

Ad accoglierli anche un tifoso a caccia di autografi e foto ricordo. Timidi segnali di un ritorno alla normalità.