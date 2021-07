Salernitana, Radrizzani non molla e pensa ad un incontro con i trustee L'imprenditore vorrebbe acquistare subito il club per poter incidere anche sul mercato

Gabriele Gravina è stato categorico: entro il 31 dicembre la Salernitana dovrà essere ceduta, pena l'esclusione dal campionato di serie A. Ma le prime impressioni successive all'approvazione del trust lasciano immaginare che la questione possa essere risolta anche molto prima. O almeno questa sarebbe la volontà di Andrea Radrizzani. Il proprietario del Leeds United non ha affatto accantonato l'idea di acquistare la Salernitana ma vorrebbe farlo in tempi abbastanza rapidi, in modo da poter incidere anche al progetto sportivo. Di qui l'intenzione di formulare quanto prima la sua intenzione ai trustee Susanna Isgrò e Paolo Bertoli e al guardiano Vincenzo Coppola, in modo da poter avviare la trattativa. I rappresentanti del trust in questi giorni potrebbero richiedere una prima consulenza per fissare il prezzo minimo per la cessione delle quote della Salernitana. Eventuali trattative, dunque, potrebbero iniziare anche prima della perizia che dovrà essere effettuata da una società di revisione esterna, come indicato nell'atto costitutivo del trust.

Radrizzani nelle scorse settimane aveva messo sul tavolo 45 milioni di euro con l'aggiunta di bonus legati al raggiungimento dei risultati. La trattativa non era decollata ma non è da escludere che possa essere questa la base da cui ripartirà l'imprenditore lombardo. Una soluzione che sarebbe gradita anche alla città che spera di poter arrivare quanto prima alla svolta, in modo da iniziare la stagione con maggiori garanzie. Intanto la società inizierà a muoversi sul mercato, anche per provare ad assicurare a Fabrizio Castori qualche rinforzo già per il ritiro di Cascia. Tra una settimana esatta i granata si metteranno in viaggio per iniziare la preparazione in Umbria dove dovrà prender forma la Salernitana del futuro.