Salernitana, Castori (ri)vuole Coulibaly e Jaroszynski Aljaz Struna può essere il primo rinforzo per la difesa

Ripartire dalle certezze. Una strategia di cui Fabrizio Castori ha fatto un credo e che caratterizzerà le prime mosse di mercato della Salernitana. Il tecnico ha chiesto esplicitamente alla società di avere in gruppo alcuni elementi della rosa che ha vinto il campionato di serie B. Non potendo contare sul blocco Lazio per via del divieto che è previsto nell'atto costitutivo del trust, la Salernitana sta provando a riportare in granata Pawel Jaroszynski e Mamadou Coulibaly: il primo è di proprietà del Genoa che potrebbe lasciarlo partire anche a titolo definitivo; per il secondo, fedelissimo di Castori, si sta provando a convincere l'Udinese a concedere un nuovo prestito, magari prevedendo il riscatto a fine del prossimo campionato. Formula simile potrebbe consentire alla Salernitana di riabbracciare Gennaro Tutino: il calciatore del Napoli tornerebbe volentieri all'ombra dell'Arechi ma è probabile che l'operazione possa sbloccarsi in un secondo momento. Tra i fedelissimi richiesti dal tecnico figura anche il difensore Aljaz Struna, calciatore che Castori ha allenato per tre stagioni tra Varese e Carpi. Attualmente il gigante sloveno è impegnato nel campionato MLS ma potrebbe liberarsi dal Montreal. Il ds Angelo Fabiani proverà a chiudere qualche operazione già nei prossimi giorni, in modo da consentire al tecnico d'iniziare il ritiro di Cascia con una rosa un po' più definita. Al momento il cavalluccio marino ha 31 calciatori di poprietà ma molti di questi non rientrano nei piani del tecnico e saranno soltanto di passaggio.