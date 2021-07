Salernitana, Fabiani a 696 Tv: «La società sarà acquistata da imprenditori seri» «Riusciremo ad allestire una squadra che combatterà per salvarsi. Serviranno 6-7 rinforzi»

«In trent'anni non sono mai retrocesso. Lo rifiuto proprio come principio. Quindi credo che riusciremo ad allestire una squadra che sulla carta se la può combattere per restare in serie A». È uno degli argomenti trattati da Angelo Fabiani, direttore sportivo della Salernitana, nel corso di una lunga intervista concessa ad Ottochannel 696 (clicca qui per l'intervista completa). Il dirigente granata, che dopo il via libera della Figc si è messo subito a lavoro per rinforzare la rosa di Fabrizio Castori, è convinto che serviranno almeno sette rinforzi per disputare al meglio la massima serie.

Di pari passo, però, la società seguirà l'evoluzione della questione legata alla cessione della Salernitana. Un tema di cui si occuperanno i trustee ma per il quale Fabiani ha mostrato tranquillità. «C'è tutto il tempo per fare in modo che la Salernitana possa avere una nuova proprietà. Io mi auguro che ci siano imprenditori di Salerno e della provincia che vogliano dare continuità al progetto partito tanti anni fa. La scadenza del 31 dicembre è un falso problema, io sono convinto che a breve la società sarà acquistata da imprenditori seri».