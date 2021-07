Salernitana: Jaroszynski torna in prestito, sprint per Gagliolo In mattinata visite mediche per i collaboratori di Castori

Con il primo allenamento svolto ieri sul terreno di gioco del campo Volpe, la Salernitana ha dato ufficialmente inizio alla nuova stagione. Un primo step per provare a mettersi alle spalle il percorso ad ostacoli che ha caratterizzato gli ultimi due mesi, caratterizzati esclusivamente dall'iter burocratico per superare il nodo della multiproprietà. I riflettori, adesso, sono puntati soprattutto sul mercato: in giornata Fabrizio Castori ed Angelo Fabiani faranno un ulteriore punto per delinearea la strategia da seguire. Praticamente fatta per il ritorno in granata di Pawel Jaroszynski che arriverà dal Genoa in prestito con obbligo di riscatto. Per la difesa il tecnico ha chiesto anche il fedelissimo Riccardo Gagliolo che potrebbe firmare un triennale. Sembra essersi raffreddata, invece, la pista che porta a Struna, altro difensore che Castori ha avuto alle sue dipendenze già in passato. Per la mediana potrebbe tornare di moda il nome di Nicholas Viola, il cui status di svincolato potrebbe agevolare l'operazione. In mattinata, intanto, la Salernitana ha effettuato un'altra seduta di lavoro con il gruppo al completo. In precedenza i collaboratori di Castori si erano sottoposti alle visite mediche insieme alla restante parte dei calciatori. Lo staff del tecnico quest'anno si arricchirà di altre due figure professionali: Marco Celia collaborerà nel recupero degli infortunati e Mauro Lamberti, preparatore dei portieri del settore giovanile che lavorerà al fianco di Foti.