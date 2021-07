Salernitana, quattro amichevoli in ritiro a Cascia: il programma Da domani al 31 luglio la formazione granata lavorerà in Umbria

Domani pomeriggio la Salernitana partirà alla volta di Cascia dove inizierà il ritiro pre-campionato. In Umbria, dove i granata avevano fatto tappa subito dopo la promozione conquistata a Pescara, il tecnico Fabrizio Castori dovrà costruire l'ossatura del gruppo che affronterà il prossimo torneo di serie A. In attesa di conoscere il calendario, in giornata la società granata ha ufficializzato il programma degli allenamenti congiunti in programma a Cascia.

Domenica 18 luglio alle 17.30 è in programma l'esordio contro il Foligno, squadra militante nel campionato di serie D; mercoledì 21 luglio alle 17:30 i granata se la vedranno con la Sambenedettese, formazione di serie C che già in passato aveva affrontato il cavalluccio marino nel pre-campionato. Domenica 25 luglio sempre alle 17.30 e sempre a Cascia la sfida contro il Gubbio. Giovedì 28 luglio ultimo impegno del ritiro contro la Fermana.