Salernitana, il messaggio del sindaco Napoli: «Ogni partita sarà una battaglia» Il primo cittadino commenta il calendario dei granata

«Tutta la città sarà al fianco della squadra granata». Così il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli ha commentato il calendario della Salernitana che farà il suo esordio a Bologna. «Esordio in trasferta a Bologna, debutto in casa contro la Roma. Comincia la Serie A nel giorno della compilazione del calendario. Siamo felicissimi ed emozionatissimi di vedere la nostra Salernitana al cospetto della grandi del calcio italiano. Ogni partita sarà una grande battaglia sportiva per conquistare la permanenza in categoria.

I lavori all'Arechi procedono bene e speriamo che le condizioni della pandemia ci permettano di aprirlo in sicurezza a tutti i tifosi granata. Il dodicesimo uomo sarà decisivo per la missione salvezza. Tutta la città sarà al fianco della squadra granata. Alla società il compito di allestire una formazione competitiva, al tecnico ed agli atleti di profondere il massimo impegno.

Forza Salernitana, Macte Animo», le parole del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli.