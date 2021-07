Salernitana, Fabiani: «Siamo un po' in ritardo, Castori vuole una squadra tosta» «Il mio invito è che ci sia un imprenditore locale o nazionale che si voglia lanciare nel calcio»

«C’è una grandissima attesa, perché non ci siamo goduti fino in fondo il successo per la questione multiproprietà che abbiamo risolto. Il mio invito è che ci sia un imprenditore locale o nazionale che si voglia lanciare nel calcio». Lo ha detto il direttore sportivo della Salernitana, Angelo Fabiani nel corso della presentazione del calendario di serie A. «Abbiamo fatto qualcosa di fantastico, appena due anni fa con il Venezia ci giocavamo il playout. Il calcio è bello perchè ti fa vivere gioia e dolori. Serve una squadra operaia, il mister vuole una squadra tosta, un cagnaccio che vuole gente affamata. Adesso si riparte, siamo un po’ in ritardo, settimana prossima mi incontrerò con il nuovo amministratore delegato per capire le prospettive».