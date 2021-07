Salernitana, Di Tacchio: «Serie A difficilissima, che bello sfidare CR7 e Ibra» Il capitano con Capezzi e Mantovani al festival delle Colline Mediterranee

«Sappiamo che affronteremo un campionato difficilissimo. Bisogna resettare tutto e ripartire». Così Francesco Di Tacchio, capitano della Salernitana, ha commentato il calendario dei granata nel corso della seconda serata del Festival delle Colline Mediterranee. «Affronteremo squadre che sono esperte in questa categoria. Trovarle subito può essere motivo di confidenza con il campionato. Prima o poi le affronteremo tutte e ci dovremo far trovare pronti. Sarà bello giocare in serie A. Penso a Cristiano Ronaldo o a Ibra, calciatori che sono un esempio per tutti noi. Sarà bello affrontarli».

Sul mercato: «La società saprà dove intervenire. Anche lo scorso anno siamo partiti un po’ in ritardo. La cosa principale è che arrivino calciatori motivati».

Insieme a lui anche il compagno di reparto Leonardo Capezzi. «La differenza tra serie B e serie A è soprattutto la qualità che c’è in campo e in particolare negli ultimi metri. Se sbagli, in serie A non perdonano».

Di futuro ha parlato anche Valerio Mantovani, alla sua sesta stagione con il cavalluccio marino sul petto. «Ci adattiamo a ciò che la società ci dice. Io mi alleno e sono a disposizione del mister per provare a metterlo in difficoltà e ritagliarmi uno spazio».