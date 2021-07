Salernitana, si parte per il ritiro di Cascia: tanti esclusi tra i convocati Curiosità: alla partenza il bus “dimentica” un gruppetto di calciatori

Pochi minuti prima delle 14 il bus della Salernitana è partito alla volta di Cascia dove i granata lavoreranno in ritiro fino al 31 luglio. Il tecnico Fabrizio Castori ha convocato i portieri Belec, De Matteis, Russo; i difensori Aya, Bogdan, Galeotafiore, Gyomber, Sy, Veseli; i centrocampisti Boultam, Capezzi, Cavion, Di Tacchio, Schiavone, Vitale e gli attaccanti Djuric, D'Andrea, Fella, Kalombo, Kristoffersen. Mantovani proseguirà in percorso di riabilitazione in città mentre Jaroszynski - che oggi ha effettuato le visite mediche - si aggregherà nelle prossime ore. Tanti i tesserati esclusi dal ritiro: da Kupisz a Giannetti, passando per Curcio, Firenze, Iannoni, Musso, Cernigoi e Guerrieri. È chiaro, dunque, che in ritiro il gruppo granata dovrà cambiare decisamente volto con gli innesti che arriveranno dal mercato.

Da registrare un curiosità: il pullman inizialmente è partito senza un corposo gruppetto di calciatori che era ancora all’interno del ristorante quando l’autista ha messo in moto. Dopo pochi minuti ci si è resi conto che all’appello mancavano diversi tesserati (tra cui Djuric, Bogdan, Gyomber, Kalombo, Veseli e Fella) che hanno raggiunto a piedi il bus, distante poche decine di metri.