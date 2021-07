Salernitana, Mantovani al passo d'addio: non rientra nei piani del club Dopo cinque stagioni il difensore lascerà Salerno

Ufficialmente resterà a Salerno per continuare il percorso riabilitativo. Ma, nei fatti, l'esclusione dal ritiro di Cascia di Valerio Mantovani è il preludio alla sua cessione. Il difensore romano non inizierà la sua sesta stagione con il cavalluccio marino sul petto. La società ieri ha comunicato al suo procuratore l'intenzione di non puntare sull'ex Primavera del Torino che in granata era diventato calciatore bandiera. Il suo agente si è messo già a lavoro per trovargli una nuova sistemazione, probabilmente in cadetteria. Bisosgnerà capire quale sarà la formula visto che Mantovani è legato da altri tre anni di contratto alla Salernitana. Qualche avvisaglia si era avuta già nella serata di ieri quando il difensore, insieme a Francesco Di Tacchio, Leonardo Capezzi, Fabrizio Castori e parte del suo staff, aveva partecipato al festival delle Colline Mediterranee. «Come affronterò questo periodo? Penso che lo devo affrontare come tutti noi affrontiamo ogni giorno gli allenamenti. Ci mettiamo a disposizione, ci adattiamo a quello che dice il mister e la società in base alle scelte che vorrà fare. Io mi alleno, mi metto a disposizione del mister, magari per non fargli prendere proprio questa scelta», aveva chiosato rispondendo a chi gli chiedeva se la sua permanenza fosse in bilico.