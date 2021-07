Salernitana, primo allenamento a Cascia: Castori "martella" il gruppo Subito tanto lavoro atletico per i granata. Ma il tecnico attende i rinforzi

La Salernitana ha iniziato la preparazione nel ritiro di Cascia. Come da tradizione i primi giorni di lavoro serviranno a mettere benzina nelle gambe e ritrovare la condizione atletica. Una fase considerata determinante da Fabrizio Castori che, per il momento, è costretto a lavorare con un gruppo esiguo e che cambierà radicalmente volto nel corso delle prossime settimane. Le vicende societarie e il blocco delle operazioni di mercato con la Lazio ha reso arruolabili appena 20 tesserati, tre dei quali sono portieri. Nelle prossime ore arriverà Jaroszynski ma è chiaro che l'ingaggio del polacco sarà soltanto il primo tassello.

In queste ore la Salernitana sta marcando a vista soprattutto il mercato degli svincolati: per il centrocampo piace Obi, elemento di grande esperienza che potrebbe garantire muscoli e gamba al centrocampo granata. In stand-by, invece, la pista Coulibaly: il centrocampista è in ritiro con l'Udinese che lo lascerà partire solo con un prestito oneroso. Diverse le piste seguite per l'attacco: Cerri è in uscita da Cagliari e potrebbe rappresentare il profilo giusto per rinforzare il reparto offensivo del cavalluccio marino. Con la Sampdoria, invece, è stato fatto un sondaggio per Caprari, reduce dall'esperienza con la maglia del Benevento. Resta caldo anche l'asse con il Parma che, nel frattempo, è forte su Tutino. Gagliolo è il nome richiesto da Castori per la difesa ma i granata seguono anche Grassi e Pezzella.