Salernitana: Jaroszynski è pronto, il Genoa non ancora Il calciatore ha effettuato le visite mediche ma il club rossoblu non ha ancora inviato i documenti

La prima giornata di ritiro è sfilata via senza rinforzi. La Salernitana ha effettuato una doppia seduta di lavoro a Cascia, iniziando con le marce alte il ritiro pre-campionato. Fabrizio Castori ha chiesto subito intensità e determinazione ai suoi calciatori anche se è consapevole che molti di loro non faranno parte della rosa che disputerà il campionato di serie A. La speranza del tecnico, dunque, è che possano arrivare quanto prima i rinforzi richiesti. Il ds Angelo Fabiani sta lavorando sottotraccia per provare ad accontentarlo ma le vicende societarie hanno, inevitabilmente, provocato un evidente ritardo. Dopo Cavion la Salernitana spera di poter ufficializzare Jaroszynski: il difensore polacco ieri ha effettuato le visite mediche a Salerno ed oggi ha raggiunto i compagni in Umbria. Ma per la fumata bianca si attendono ancora i documenti da parte del Genoa. Per il momento, dunque, il calciatore non è potuto scendere in campo ma spera che già nelle prossime ore possa arrivare la documentazione che gli permetterebbe d'iniziare la sua terza avventura in granata.