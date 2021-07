Salernitana, i trustee avviano le procedure per la vendita del club Resta la facoltà di non procedere alla vendita o di perfezionare la vendita in qualunque tempo

A dieci giorni dal via libera della Figc, i trustee della Salernitana escono allo scoperto ed annunciano di aver avviato la procedura per la vendita della società. Attraverso una nota diffusa dal sito ufficiale del club, la Melior Trust s.r.l. (rappresentata da Susanna Isgrò) e la Widar Trust s.r.l. (rappresentata da Paolo Bertoli) hanno comunicato le modalità con cui gli imprenditori interessati a rilevare la Salernitana potranno avanzare la propria manifestazione d'interesse. La valutazione delle offerte e la scelta finale spetterà, poi, ai due trustee. La Figc ha dato di tempo fino al 31 dicembre 2021 ma l'impressione è che l'operazione possa andare in porto molto prima, anche perché l'eventuale cessione garantirebbe maggior solidità al club.

Tra gli acquirenti interessati c'è sempre Andrea Radrizzani che, dopo aver trattato con Claudio Lotito e Marco Mezzaroma, è pronto a presentare la propria manifestazione d'interesse ai trustee, nella speranza di riuscire a chiudere subito l'acquisto per poter lavorare anche al progetto sportivo.

Di seguito la nota integrale pubblicata dalla Salernitana:

I Trustee del “Trust Salernitana 2021” rendono noto di aver avviato la procedura di acquisizione delle offerte di acquisto della totalita` del capitale sociale della “U. S. Salernitana 1919 S.r.l.”, con sede in Salerno, Via Salvator Allende snc, codice fiscale 04954470656, ammessa al campionato di calcio 2021/2022 della serie A.

La vendita verra` effettuata in forma privata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova la societa` e come essa e` in proprieta` del “Trust Salernitana 2021”.

Le manifestazioni di interesse, che potranno essere inviate da parte di soggetti in pieno possesso della capacita` di agire ed obbligarsi, dovranno essere inviate esclusivamente via posta elettronica certificata a: “trustsalernitana2021@legalmail.it”.

Ai soggetti che avranno manifestato l’interesse verranno richieste le dichiarazioni – secondo i testi all’uopo forniti – che attestino il possesso dei requisiti necessari per essere ammessi a formulare una offerta di acquisto irrevocabile.

Non sara` dato riscontro ove siano utilizzate modalita` di comunicazione diverse.

La presente comunicazione non vincola ad alcun titolo i Trustee ai quali rimane sempre riservata la facolta` di non procedere alla vendita o di perfezionare la vendita in qualunque tempo. Non saranno riconosciute, per qualsiasi titolo o ragione, pretese risarcitorie. Non e` ammessa alcuna forma di mediazione e/o intermediazione e pertanto alcun compenso a tale titolo potra` essere a carico del Trust Salernitana 2021. L’invio della manifestazione di interesse e/o delle offerte conferma la piena accettazione di tali condizioni.

TRUST SALERNITANA 2021

I Trustee

Melior Trust S.r.l.

Widar Trust S.r.l.